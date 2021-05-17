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    POLL: Bepaal hier uw favoriete moment na 10 ritten in de Ronde van Italië

    De renners in de Ronde van Italië hebben ons al flink in de watten gelegd. Na de eerste tiendaagse polsen we graag naar welk moment u zal bijblijven. Geef uw mening in onze poll.

    Giro d'Italia
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    ritdatumtype ritstart-finishtotaalwinnaarleider
    1Turijn - Turijn8.6 kmGannaGanna
    2/>Stupinigi - Novara179 kmMerlierGanna
    3/>Biella - Canale190 kmvan der HoornGanna
    4/>Piacenza - Sestola187 kmDombrowskiDe Marchi
    5/>Modena - Cattolica177 kmEwanDe Marchi
    6/>Grotte di Frasassi - San Giacomo162 kmMäderValter
    7/>Notaresco - Termoli181 kmEwanValter
    8/>Foggia - Guardia Sanframondi170 kmLafayValter
    9/>Castel di Sangro - Campo Felice158 kmBernalBernal
    10/>L'Aquila - Foligno139 kmSaganBernal
    11/>Perugia - Montalcino162 km
    12/>Siena - Bagno di Romagna212 km
    13/>Ravenna - Verona198 km
    14/>Cittadella - Monte Zoncolan205 km
    15/>Grado - Gorizia147 km
    16/>Sacile - Cortina d'Ampezzo212 km
    17/>Canazei - Sega di Ala193 km
    18/>Rovereto - Stradella231 km
    19/>Abbiategrasso - Alpe di Mera178 km
    20/>Verbania - Alpe Motta164 km
    21Senago - Milaan30.3 km

    Giro wielrennen poll