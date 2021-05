Renaat Schotte: "Ik denk dat de hype rond Evenepoel meer dan terecht is"

Renaat Schotte blikt op de rustdag terug op een geanimeerde 1e helft van de Giro. "Evenepoel wil zijn winnaarsmentaliteit omzetten in realiteit. Bernal oogt ook heel sterk, maar is zijn rug een tikkende tijdbom?", vraagt Renaat Schotte zich in onze podcast De Tribune af.

"Fantastisch om hier ter plekke te zijn"

Het is tot nu toe een Belgische droom-Giro. Ik heb een beetje een jaren 70-gevoel, met Evenepoel die meedraait aan de top van de rangschikking. De Belgische ploegen verzamelden samen al 4 ritzeges: Lotto-Soudal won 2 keer met Ewan, Alpecin-Fenix won al met Merlier en Intermarché-Wanty-Gobert met Van der Hoorn. Dan zijn er ook nog de ereplaatsen van bijvoorbeeld Gianni Vermeersch. Het is fantastisch om de Giro te verslaan als verslaggever ter plekke.

VIDEO: Merlier sprint naar de zege in de 2e Giro-rit

"Vanaf morgen begint een nieuwe wereld voor Evenepoel"

Remco doet het fantastisch. Ik denk dat hij de verwachtingen meer dan overtreft. De hype is volgens mij dan ook meer dan terecht. Evenepoel is in zijn gedachten gewoon bezig om de Giro proberen te winnen. Hij is een winnaarstype en wil zijn mentaliteit omzetten in de realiteit.

Hij heeft nu voor het eerst in zijn carrière 10 dagen op een rij gekoerst. Vanaf morgen begint een nieuwe wereld voor hem. Ik denk dat Remco op dit moment zelf niet weet waar zijn grenzen liggen. Ik ben heel benieuwd wat er de komende dagen zal gebeuren. Te beginnen met de Strade Bianche-etappe morgen, ook al is die meer geschikt voor Bernal.

In de koninginnenrit volgende week maandag zal het duurvermogen de doorslag geven. Dat is in het voordeel van Evenepoel. Renaat Schotte

Zaterdag is de aankomst op de Zoncolan, langs de zogenaamd minder steile kant. Maar in de laatste 700 meter krijg je een monsterpiek van 27 procent. Ik ben benieuwd hoe Evenepoel daarmee zal omgaan. Maandag wacht de koninginnenrit van deze Giro met onderweg de Fedaia, de Pordoi en de Giau (3 beklimmingen boven de 2.000 meter). Dat is zo'n etappe waarin het duurvermogen de doorslag zal geven. Hoewel Evenepoel 3 jaar jonger is dan Bernal, is zo'n etappe iets meer in het voordeel van onze landgenoot. In de slotweek krijgen we nog 3 aankomsten bergop (Sega di Ala, Alpe di Mera en Alpe Motta). In die waanzinnige 3e Giro-week zal heel veel gebeuren.

"Deceuninck-Quick Step kan zich sparen voor slotweek"

Het is verleidelijk om uit te kijken naar de slottijdrit, want er zal al heel veel water naar de zee vloeien vanuit de Dolomieten.



Het is eigenlijk heel simpel: hoe minder tijd Evenepoel verliest tegenover Bernal, hoe groter de kans dat Evenepoel uitpakt met een enorme stunt in zijn 1e grote ronde.

Of Evenepoel goed genoeg omringd is om de Giro te kunnen winnen? Deceuninck-Quick Step is hier met Almeida, Masnada, Knox, Serry, Cavagna en Honoré. Allemaal pionnen die bergop van nut kunnen zijn. Dat Bernal de roze trui heeft, is het ideale scenario voor Deceuninck-Quick Step. De ploeg kan zich nu sparen voor de 3e week. Laat Ineos het vuile werk maar opknappen de komende dagen.

"Bij Ineos zijn ze er niet gerust in"

Gisteren heb ik enorm genoten van het duel tussen Evenepoel en Bernal bij de tussensprint. Dat was een geweldig moment.

Bernal deed er achteraf niet al te lyrisch over. Ik denk dat hij het een vervelende situatie vond, omdat Evenepoel daar zo vol inging.

Evenepoel staat niet bekend als de sprinter, maar hij pakt daar gewoon 2 seconden. En dan moest Ineos nog een pion (namelijk Narvaez) voor Evenepoel plaatsen, of hij had 3 seconden gepakt.

Oké, het verschil zou altijd maar 1 seconde geweest zijn tussen Evenepoel en Bernal. Maar dat illustreert dat ze er bij Ineos niet gerust in zijn. Anders had Bernal dat gewoon laten schieten. Bernal heeft daar een pijltje verschoten. Het zal niet de doorslag geven op het einde van de rekening. Maar dat ze gisteren bikkelden om de bonificatieseconden, dat maakt het alleen maar extra interessant.

"Is rugprobleem van Bernal een tikkende tijdbom?"

Bernal oogt wel heel sterk. Alleen heeft hij zondag laten weten dat zijn benen meer pijn deden dan zijn rug. Die rug is zijn achilleshiel. Bernal wordt er elke dag voor behandeld, voor en na de etappe. Bernal moet er ook specifieke oefeningen voor doen. Dat is toch allemaal niet evident. Ik ben zelf ook al ruglijder geweest. Als je dan moet fietsen op topniveau met een rugprobleem, dan kan je je de vraag stellen of dat geen tikkende tijdbom is. Bernals mentaal front staat op zenit. Zijn nieuwe vriendin staat hier elke dag aan de start en de finish. Ook dat geeft vleugels, naar het schijnt.