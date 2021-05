Evenepoel tempert druk op rustdag: "Misschien sta ik volgende week 10e"

"Als ik niet in mezelf zou geloven, zou ik niet aan de start staan. Ik ga daar geen "ja" of "neen" op antwoorden."

Het is voor mij een voordeel dat de tijdrit op de slotdag is.

"Hoe minder achterstand, hoe beter. En het is ook niet alleen ik en Bernal. Denk bijvoorbeeld aan Vlasov, Yates en Ciccone. Die kandidaten voor het algemeen klassement staan ook dichtbij. Misschien ben ik volgende week wel 10e in de stand. Het is alleen een voordeel voor mij dat die tijdrit op de laatste dag is."

"Rivaliteit" met Bernal

Ondertussen was ook de naam van Egan Bernal een 1e keer gevallen. Evenepoel wil niet echt spreken van een rivaliteit met de Colombiaan.

"Het is zelfs een eer om tegen iemand zoals Egan, die de Tour al won, te racen. Van een echte rivaliteit kan er bovendien geen sprake zijn, want het is de eerste keer dat we tegen elkaar strijden."



"We reden nooit tegen elkaar bij de beloften. En ik zag hem de eerste keer op het criterium van Aalst en vervolgens op de Clasica San Sebastian. Tijdens deze Giro hebben we al een paar keer tegen elkaar gesproken. Hij is relaxed en vriendelijk."