Gezien in het buitenland: Hattrick Bacca, scorende doelman en dolle pret bij PSG

Hattrickheld Bacca

Kent u Carlos Bacca nog? De Colombiaan streek in de winter van 2012 neer bij Club Brugge en wist na een korte aanpassingsperiode de harten van de Brugse fans te veroveren met zijn doelpunten.



Bacca speelt ondertussen bij het Spaanse Villarreal. De Europa League-finalist speelde dit weekend de topper tegen Sevilla. Bacca had er zin in tegen zijn ex-club. De Colombiaan wist maar liefst 3 keer de netten te vinden.

Eentje voor in de geschiedenisboeken

We maken de oversteek naar Engeland waar Sheffield United al even zeker is van de degradatie in de Premier League. De club van Sander Berge (ex-Genk) geeft daarom ook de kans aan jonge spelers om zich te tonen op het hoogste niveau.



Eén van hen is Daniel Jebbison. De 17-jarige Canadees maakte zijn basisdebuut en liet zich meteen opmerken met een doelpunt. Hij kroont zich hiermee tot jongst scorende debutant ooit in de Premier League.

Ongewenst bezoek in De Kuip

In Nederland nam Feyenoord het in eigen huis op tegen RKC. Feyenoord leidde na een dik uur met 3-0. Geen vuiltje aan de lucht dus voor de Rotterdammers, tot die lucht plots met rook en vuurwerk besmeurd werd. Boze Feyenoord-fans drongen massaal De Kuip binnen. De wedstrijdleiding kon niet lachen met de actie van deze supporters en legde de wedstrijd even stil. Feyenoord won uitendelijk met 3-0 van RKC.

Neymar en Mbappé dagen elkaar uit

In Frankrijk is het met 1 speeldag te gaan nog razend spannend in de titelstrijd. Om die spanning een beetje te doorbreken, haalden sterspelers Neymar en Mbappé enkele fratsen bij elkaar uit. Conclusie: de sfeer zit wel goed bij PSG in aanlopende naar die allesbeslissende laatste wedstrijd.

Mainz-dj is bij de pinken

In Duitsland speelden Mainz en Dortmund gisteren hun wedstrijd in echt hondenweer. Door de hevige regen, donder en bliksem moesten de spelers een kwartier langer in de kleedkamer blijven tijdens de rust. Het inspireerde de Mainz-dj om een toepasselijk nummer te draaien bij de opkomst van de spelers: "Thunderstruck" van AC/DC. De weersomstandigheden konden de Borussen niet tegenhouden om Mainz opzij te zetten. Meunier en Hazard wonnen met 1-3.



Spitsen scoren niet? Geen probleem voor Alisson