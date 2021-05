VIDEO: Doelman Alisson kopt Liverpool weer wat dichter richting CL

De match tussen WBA en Liverpool was vooral belangrijk in de strijd om de CL-tickets. 3 teams lijken nog in aanmerking te komen: Chelsea en Leicester, die momenteel in de top 4 staan en dinsdag onder elkaar een rematch van de FA Cup-finale uitvechten, en Liverpool.

Liverpool deed donderdag al een goeie zaak door bij Manchester United te winnen met 2-4. Die wedstrijd zat duidelijk nog in hun kleren, want het al gedegradeerde West Brom kwam op voorsprong, via Robson-Kanu.

Geleidelijk aan kwam Liverpool beter in de match, maar enkel Salah kon een van de vele kansen van de bezoekers verzilveren. Duur puntenverlies leek in de maak.

Tot Alisson in de allerlaatste minuut van de extra tijd mee naar voren oprukte. De rijzige doelman werd vreemd genoeg door niemand van WBA opgepikt, maar hij kopte de corner van Alexander-Arnold wel als een volleerde spits binnen. Het is nog maar de eerste keer in de geschiedenis van Liverpool dat een doelman een veldgoal weet te scoren.