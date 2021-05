De Coninck: "Dat Tielemans een wereldster lijkt te worden, is hoopgevend voor België"

Youri Tielemans (24) had zijn wondermooie doelpunt in de finale van de FA Cup niet nodig om bondscoach Roberto Martinez te overtuigen voor een EK-selectie. De vraag dringt zich wel op of Tielemans nu een basisplaats kan opeisen deze zomer bij de nationale ploeg en waar zijn toekomst ligt na het EK? Het was een onderwerp in onze podcast De Tribune.

"Tielemans overvleugelde Kanté en Jorginho"

In België kennen we hem al sinds 28 juli 2013 (!) als een toptalent, toen hij debuteerde tegen Lokeren. Zijn wereldgoal in de finale van de FA Cup heeft Youri Tielemans helemaal op de internationale voetbalkaart gezet. "Het heeft een tijdje geduurd voor Tielemans een wereldster werd, maar nu lijkt dat te gebeuren", was ook voetbalanalist Wim De Coninck lyrisch. "Op zijn 16e was hij al geweldig, maar dan is het even minder geworden. Wat hij nu bij Leicester doet, is hoopgevend voor de Belgen." "Op het EK gaan we waarschijnlijk Witsel (lange tijd) moeten missen, maar met Tielemans centraal op het middenveld heb je er echt een leider bij. Hij is Leicester City eigenlijk al ontgroeid." "Er zal belangstelling voor hem komen en het is duidelijk dat hij mee kan bij betere ploegen. Anderzijds is Leicester ook een club met ambitie."

Tielemans heeft alles, doet zijn aanvallende én verdedigende taken, heeft het loopvermogen en ziet het.

"Leicester doet mee voor een Champions League-ticket en houdt heel wat gerenomeerde ploegen achter zich. En dat is zeker ook de verdienste van Tielemans, die bijna alle matchen speelt en bijna nooit geblesseerd is." "Door de goal in de FA Cup staat hij nu opeens extra in de belangstelling, maar hij is al een hele tijd progressie aan het maken."

"Ik heb eerder in De Tribune nog gezegd, dat in de finale van de Champions League met Kevin De Bruyne en Ngolo Kanté de twee beste middenvelders van de wereld momenteel tegenover elkaar gaan spelen, maar in de finale van de FA Cup heeft Tielemans Kanté en Jorginho overvleugeld. "Tielemans heeft alles, doet zijn aanvallende én verdedigende taken, heeft het loopvermogen en ziet het."

"Zou niet slecht zijn voor Tielemans om te verlengen bij Leicester"

Nu de spotlights vol op Youri Tielemans staan, duiken verhalen op over de interesse van absolute topclubs. Er wordt zelfs gespeculeerd over een prijskaartje van 70 miljoen euro. Bart Lagae kwam met (verrassende?) transferraad. "Er wordt gezegd dat hij in verband wordt gebracht met Liverpool, maar eigenlijk zou dat momenteel een stap terug zijn als je naar het klassement kijkt. Ik denk wel dat Leicester zal proberen het contract van Tielemans te verlengen en dan zou het niet slecht zijn voor hem om dat contract te tekenen." "Het spelsysteem van Brendan Rodgers past Tielemans als gegoten en is ook hetzelfde als wat Roberto Martinez speelt bij de Rode Duivels. Tielemans komt heel goed tot zijn recht bij dat soort dominant spelende ploegen." "Tielemans speelt ook graag met wat risico in zijn spel, trappen naar doel maakt daar deel van uit. Misschien is dat - samen met het feit dat hij toen jonger was - ook de reden dat het niets geworden is bij Monaco."