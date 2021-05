Theuns schiet nog eens raak, Teunissen krijgt een trek

Edward Theuns (30) had voor het laatst een koers gewonnen in september 2019. Toen klopte hij o.a. Ackermann en Groenewegen in de Primus Classic in Haacht.

Bijna twee jaar later troefde Theuns iedereen af in de straten van Boedapest, goed voor een 9e zege in zijn profcarrière.

"In de sprint zette Teunissen van ver aan en ik kon gemakkelijk in zijn wiel volgen", vertelde Theuns. "Ik had nog veel kracht in de benen en ben blij dat ik het kon afmaken en de ploeg iets kan teruggeven voor het geleverde werk."

"Het voelt goed om de handen nog eens omhoog te kunnen steken. Ik ben enorm blij en vooral ook opgelucht."



Theuns trekt van Hongarije meteen naar de Teide in Tenerife voor een hoogtestage. "Ik vertrek maandag al naar Tenerife. Daarna volgt de Ronde van Zwitserland en ik hoop dat ik geselecteerd word voor de Tour de France."