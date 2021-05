Fortuna Sittard meldt verboden aanbod bij KNVB, FC Emmen ontkent beschuldigingen

De titelstrijd is in de Nederlandse Eredivisie al even beslist. Toch staat er in de laatste wedstrijd van het seizoen nog wat op het spel. Voornamelijk dan in de kelder van het klassement.

Fortuna sluit het seizoen af met een uitwedstrijd tegen Willem II. FC Emmen speelt in Venlo tegen het al gedegradeerde VVV. Emmen staat op de 16e plek, een positie die deelname aan de play-offs om promotie/degradatie betekent, met 1 punt minder dan Willem II.

In de aanloop naar die wedstrijd heeft Fortuna Sittard een aanmoedigingspremie aangeboden gekregen van FC Emmen. Emmen hoopt hiermee dat Fortuna hierdoor een resultaat haalt tegen Willem II en het zelf zo nog een plaatsje kan stijgen in de ranglijst.

Dit is echter in strijd met de reglementen van de Nederlandse voetbalbond. Fortuna Sittard heeft de zaak daarom aangekaart bij de voetbalbond, zo bevestigen de club en de voetbalbond naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

De KNVB heeft ondertussen een onafhankelijke aanklager op de zaak gezet, die een vooronderzoek kan instellen.