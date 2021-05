Belgian Cat Julie Allemand grijpt net naast Franse landstitel

Montpellier is aan een uitstekend seizoen bezig. De club van Belgian Cat Julie Allemand won vorige maand de Coupe de France. Allemand werd daar verkozen tot MVP.



Daar kon ook nog eens de Franse landstitel bijkomen. Daarvoor moest het wel eerst Basket Landes opzij zetten. Zover kwamen het uiteindelijk niet.



Vanwege de coronacrisis waren er dit jaar geen play-offs. In plaats daarvan werd de competitie afgesloten met een Final Four. In de Final Four schakelde Montpellier in de vorige ronde nog Bourges uit, dat de reguliere competitie afsloot op de eerste plek. Landes wipte op zijn beurt Lyon.

Landes bleek in de finale de sterkste ploeg. Het klopte Allemand en co. met 72-64. Julie Allemand kon met 11 punten, 5 assists en 4 rebounds het tij niet keren voor Montpellier. Voor Landes is het de eerste landstitel uit de geschiedenis.

Basket Landes volgt Lyon op als landskampioen. De titel werd vorig jaar niet uitgereikt vanwege de coronaviruspandemie. Lyon werd in 2019 kampioen van Frankrijk, met Julie Allemand op het parket. Allemand keert volgend seizoen terug naar de club van Tony Parker.