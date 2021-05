Red Panthers-coach Ehren verlaat Den Bosch met landstitel

Raoul Ehren nam in december de fakkel over van Niels Thijssen bij de Red Panthers, maar bleef wel nog actief bij zijn Nederlandse club Den Bosch tot het einde van het seizoen. De 47-jarige Brabander wilde dan ook op een mooie manier afscheid nemen en dat lukte ook.

In zijn 350ste wedstrijd bij Den Bosch zag Ehren zijn team, net zoals in de heenwedstrijd, met 1-0 winnen van grote rivaal Amsterdam. Het was Frederique Malta die in de laatste seconde van de wedstrijd uit een strafcorner de overwinning over de streep trok.

De Red Panthers, met wie Ehren een contract heeft als hoofdcoach tot de wereldbeker van 2022, spelen dit weekend een Pro League hockey double-header tegen de Verenigde Staten.