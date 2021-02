Nederlander Raoul Ehren blijft coach Red Panthers tot Wereldbeker 2022

Ehren was de assistent van Thijssen. Aanvankelijk had hij een contract tot het EK hockey in Amstelveen in juni, maar dat werd nu opengebroken tot de Wereldbeker van 1 tot 17 juli 2022 in Spanje en Nederland.

Ehren blijft voor de rest van het lopende seizoen ook clubcoach van het Nederlandse vrouwentopteam Den Bosch, waarmee hij een 9e landstitel probeert te behalen. Gisteren maakte hij zijn club duidelijk, dat hij straks stopt om fulltime Belgsich bondscoach te worden.

De samenwerking is positief begonnen. Onder Ehren speelden de flink verjongde Panthers al 5 oefeninterlands. In Valencia werd 2 keer gewonnen en 1 keer gelijkgespeeld tegen Spanje (1-2, 1-5, 2-2).

Vorig weekend kwamen de Belgische hockeyvrouwen in actie tegen Duitsland, de nummer 3 van de wereld. In Mannheim werd eerst knap met 1-4 gewonnen, de 2e match ging nipt met 2-1 verloren.