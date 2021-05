Campenaerts: "Had mijn cartouche al verschoten nog voor de koers was begonnen"

Campenaerts: "Ik moest het proberen voor de klim"

"Ik wist dat er met die aankomst bergop geen vette prijs zou zijn voor mij. Enkel Gaviria had ik misschien nog geklopt", lacht Campenaerts. "Ik heb dus alles geprobeerd om nog voor de klim weg te geraken. Na veel proberen is het gelukt met die Italiaan van Bardiani. Maar toen ik hoorde dat we maar 10-12 seconden hadden, wist ik: oei, dat zal hier lastig worden."

"Eigenlijk had ik mijn cartouche al verschoten voor de wedstrijd was begonnen. Ik had de vlucht gemist en dacht: niet met mij vandaag, ik ga erin zitten. En dat allemaal terwijl er nog bijna niemand naar tv aan het kijken was."

Victor Campenaerts was de meest strijdlustige renner van de dag, maar veel kocht hij daar uiteindelijk niet mee. "Ik was all-in gegaan met die aanval met Arndt, maar iedereen wil die rit winnen en dus hebben ze gereageerd."

Goossens: "Ik had de benen niet in de finale"

Kobe Goossens had aangekondigd dat hij zich wou tonen vanaf de 2e week en hij hield woord, met uiteindelijk een 6e plaats als beloning. "Ik heb het geprobeerd, maar had op het einde de benen niet. Dat had ik daarvoor al gevoeld."

"Ik heb één poging gedaan, maar er zat niet genoeg op. Ik kom goed overeen met Victor en we hadden afgesproken om het te proberen in de finale. Met wat geluk had dat gewerkt, maar we hadden allebei de benen niet."

Goossens is niet verbaasd dat Lafay de beste van de vluchters was. "Dat had ik op de klim al gevoeld. Hij reed gemakkelijk. Hij is de verdiende winnaar."