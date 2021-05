Bankzitter Mané weigert hand van Klopp: "Was uitleg vergeten te geven"

Jürgen Klopp heeft de gewoonte om zijn spelers na de match op het veld een voor een te bedanken. Ook Sadio Mané kreeg de uitgestrekte hand van zijn coach voorgeschoteld, maar de Senegalees bedankte feestelijk.

Mané had het duidelijk niet kunnen verkroppen dat Klopp Diogo Jota in de aanval verkoos boven hem. De Portugees begint steeds meer aan de poten van het veelgeroemde aanvalstrio te zagen en dat steekt blijkbaar bij Mané, die uiteindelijk wel nog mocht invallen.

"Er is helemaal geen probleem", minimaliseert Klopp het incident. "Ik had pas laat beslist om voor Jota te gaan. Normaal zou ik die beslissing uitgelegd hebben. Maar nu niet. Geen tijd. Of vergeten. Wat dan ook. Maar het is allemaal oké."

Klopp mag het gevalletje dan wel weglachen, dat doen de analisten in Engeland niet. "Dit is respectloos. Ik zou hier helemaal niet blij mee zijn", zegt Liverpool-legende Graeme Souness.

Ook Roy Keane vindt dat Mané over de schreef ging. "Maar toen ik nog speelde, wilde ik niet dat de coach het veld opkwam om iedereen high fives te geven. Als je ziet dat de speler overstuur is, hou je dan in."