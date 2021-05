Champions League-finale verhuist van Istanbul naar Porto, mét 12.000 fans

De Europese voetbalbond (UEFA) had de finale van de Champions League toegewezen aan Istanbul. Maar omdat er met Manchester City en Chelsea een volledig Engelse finale op de affiche staat, keert de UEFA zijn kar.

Turkije staat sinds vorige week op de rode lijst met reisbestemmingen van Groot-Brittannië, waardoor er geen Engelse fans aanwezig kunnen zijn in het Atatürk Olympisch Stadion.

De UEFA zocht oplossingen in Groot-Brittannië, maar de quarantainemaatregelen bleken een te grote struikelblok. Portugal, dat wel op de groene lijst staat, stelde zich dan maar kandidaat. Daarom zwaait het Estadio do Dragao in Porto nu zijn stadionpoorten open.

In Porto zijn 12.000 Engelse fans welkom, 6.000 voor elk team. De finale van de Champions League staat op 29 mei op de voetbalkalender om 21 uur.