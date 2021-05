Sport- en Keuringsartsen en Gezond Sporten vragen per direct hervatting competitiesport: "Drop-out tegengaan"

SKA en Gezond Sporten vragen de federale overheid dat competitiesport onder voorwaarden per direct mag worden hervat: in de open lucht in groepen tot 25 personen die geen kleedkamers gebruiken en die tot het betreden van het sportveld (en vanaf het verlaten ervan) een mondmasker dragen.

"Het is epidemiologisch volstrekt ongerijmd dat mensen wel met 10 mogen samenkomen in een privétuin, waar controle zo goed als onmogelijk is, maar bijvoorbeeld geen competitietennis mogen spelen", luidt het in een gezamenlijk persbericht.

SKA en Gezond Sporten zien verschillende redenen voor een snellere opstart. "De sportfederaties hebben er, zowel vanuit economische overwegingen als met het oog op hun organisatorische continuïteit, grote baat bij dat competities onmiddellijk kunnen worden hervat."

"Competitie is de bestaansreden van veel sportorganisaties, maar het is ook een van de belangrijkste motivatoren die ervoor zorgen dat mensen sporten of blijven sporten en zich ondanks vele hindernissen de moeite getroosten om systematisch te trainen."

"Zonder dat doel valt die drijfveer weg, komen sportorganisaties voor onoverkomelijke problemen te staan en – vooral – stijgt het risico op drop-out, zowel voor volwassenen als voor minderjarigen."

"Dat sluipende drama is zich nu aan het voltrekken, met alle nadelige gevolgen van dien voor de volksgezondheid op de langere termijn."