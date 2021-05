Martin Garrix en Bono schreven het EK-lied, wie gingen hen voor?

Dance with the Devils! Het is bijna een traditie. Bij elk groot voetbaltoernooi wordt er ook een officiële EK-anthem gemaakt. Deze keer is het de beurt aan de Nederlandse DJ Martin Garrix. Ook Bono en The Edge, die u kent van U2, werkten mee aan het nummer. Wij zetten speciaal voor u nog eens de vorige EK-liedjes voor u klaar.

Het officiële nummer van Euro 2020: We Are The People (Martin Garrix ft. Bono & The Edge)

1992: Zweden kiest voor eigen artiesten

Voor een eerste officiële EK-lied moeten we teruggaan naar het Europees Kampioenschap van 1996. De Zweden Towe Jaarnek en Peter Jöback kregen de taak toegewezen om er in eigen land iets moois van te maken. Beslist u vooral zelf of ze daarin geslaagd zijn. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat "More than a game" de oorzaak was, maar de Zweden deden het verre van slecht in eigen land. Ze wonnen hun groep en verloren in de halve finales nipt van Duitsland. Denemarken werd verrassend Europees kampioen.

1996: Simply Red

"We're in this together". Met die boodschap probeerde de Britse band Simply Red zijn land naar EK-winst in eigen land te zingen. Het slaagde daar niet in. Het lied werd maar matig onthaald en ook Engeland slaagde er niet in om de torenhoge verwachtingen in te lossen. Engeland werd in de halve finales gewipt na strafschoppen door latere winnaar Duitsland. Enkel op Alan Shearer had het lied het gewenste effect. De spits van Newcastle werd topschutter van het toernooi.

2000: Campione! Campione!

In 2000 was het de beurt aan ons om samen met Nederland een groot toernooi te organiseren. Daar hoorde uiteraard een EK-lied bij. Gemaakt door een Belg of Nederlander, zou je denken. Nee hoor, het was de Zweed E-Type die de EK-anthem uit zijn mouw schudde. "Campione" wordt meer dan 20 jaar later nog altijd gezongen, vooral dan bij titelvieringen. Kijk maar naar Lukaku en co. bij Inter.

Maar geen Rode Duivels op een toernooi zonder een Belgisch EK-lied. Sergio nam die taak voor zijn rekening met "Allez Allez". De oorwurm bracht helaas niet het gewenste effect voor onze Duivels. Het zou een teleurstellend EK worden. Ondanks winst in de eerste wedstrijd, gingen we er troosteloos uit in de groepsfase. Nederland deed het dan weer beter. Zij schopten het tot de halve finales. Of dat te wijten valt aan het lied van E-Type of Sergio? Wij gokken alvast op die laatste.

2004: Nelly Furtado probeert Portugal kracht te geven

2004 zal voor altijd het jaar van Griekenland zijn. De Grieken trokken verrassend aan het langste eind in Portugal. Een prestatie waar ze terecht trots op mogen zijn. Nelly Furtado werd gevraagd om het EK-lied te maken. De Canadese, met Portugese roots, bracht met "Forca" de nodige kracht aan de Portugezen. Maar net niet genoeg. De Grieken hielden Portugal van een triomf in eigen land.

2008: Spanje boven in Oostenrijk en Zwitserland

Oostenrijk en Zwitserland kregen in 2008 de organisatie toegewezen voor het EK. De song daarentegen werd gemaakt door een Spanjaard. Enrique Iglesias leverde met "Can you hear me" een lied af die het ook bij ons goed deed in de hitlijsten. Het bleek een voorteken voor de rest van het toernooi. Fernando Torres bezorgde Spanje in de finale tegen Duitsland de EK-winst. Het zou het begin worden van 4 sterke jaren met onder meer 2 keer EK-winst en een wereldtitel.

2012: Eindeloze zomer

Endless Summer. De Duitse Oceana mocht in 2012 de EK-anthem voor haar rekening nemen. Gelukkig voor de voetbalfan was het toernooi beter dan het lied. Spanje won voor de tweede keer op rij het EK. Het blikte in de finale Italië in met duidelijke cijfers: 4-0.

2016:David Guetta en Zara Larsson, of toch liever ZwartWerk?

In 2016 was het de beurt aan Frankrijk om het EK te organiseren. Fransman David Guetta kreeg de opdracht om een passend EK-lied te maken. Hij nam daarvoor de Zweedse schone Zara Larsson met zich mee. Les Bleus voelden zich gesteund in eigen land en de Fransen leken op weg om Europees kampioen te worden. Tot de Portugees Éder daar eigenhandig een stokje voor stak en Cristiano Ronaldo en co. een eerste trofee bezorgde.