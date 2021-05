Stuurt blindedarm zomer Van Aert in de war? "Zal 2 à 3 weken niet intensief kunnen fietsen"

“Een blindedarmontsteking komt out of the blue. Het is niet zomaar een ontsteking aan de duim of de vinger. Met antibiotica, meestal via een infuus, kan je de ontsteking afremmen maar de kans is reëel dat je de ontsteking niet onder controle krijgt en dat je dan naar een abces of zelfs een perforatie evolueert. Dat kan levensbedreigend zijn. Een operatie is ingrijpender, maar is beter want je verwijdert meteen het ontstoken stukje darm.”

Wout Van Aert was vorige vrijdag afgereisd naar Spanje om in de Sierra Nevada aan de voorbereiding van zijn drukke zomer met de Tour, de Spelen en het WK in eigen land, te beginnen. Maar hij werd onwel, keerde terug en ’s avonds nog werd in het ziekenhuis van Herentals zijn blindedarm operatief verwijderd.

Coach Lamberts: "De Sierra Nevada is niet meteen meer aan de orde"

Maar zo’n operatie heeft dus een stevige impact op het lichaam. Een impact die groter is dan Van Aert wellicht had verwacht. Marc Lamberts, de coach van Van Aert, hoorde hem vanochtend voor het eerst. “Wout had in eerste instantie gedacht dat hij over een paar dagen naar de Sierra Nevada zou kunnen afreizen, maar dat is niet aan de orde”, zegt Lamberts.

“Het is allemaal nog heel vers. De impact van de operatie is wellicht groter dan

Wout had gedacht, maar hij beseft dat het geen nut heeft om zich suf te piekeren. We hebben afgesproken dat hij het advies van ploegarts Peter Verstappen moet volgen, van de specialist die de ingreep heeft gedaan en van

ploegleider Merijn Zeeman bij Jumbo-Visma."

"Het is maar logisch dat hij geen gekke dingen gaat doen. We moeten niet panikeren, rustig onze tijd nemen en desnoods bijsturen."