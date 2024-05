Pijnlijk: Arsenal-fans steken 's nachts vuurwerk af aan hotel van Manchester City ... waar spelers niet slapen

Dat de belangen erg groot zijn voor de inhaalmatch van Manchester City tegen Tottenham, bewijst een nachtelijke actie van die andere titelkandidaat. Arsenal-fans staken massaal vuurwerk af aan het hotel in Londen waar ze dachten dat de spelers van City verbleven. Al was er één probleem: de bezoekers reisden pas vanochtend af naar de hoofdstad.

Om 2 uur 's nachts zorgde een kleine vuurwerkshow voor het nodige oponthoud in de nachtrust van omwonenden. Alleen waren dat zeker niet de spelers van Manchester City.

Kevin De Bruyne en co lagen nog in Manchester en reisden pas vanochtend af naar Londen. Zo was de actie van de Arsenal-fans een maat voor niets.

Zij hopen voor het eerst in hun carrière als supporter dat rivaal Tottenham Hotspur zijn inhaalmatch tegen de landskampioen wint. Zo begint Arsenal als leider aan de slotspeeldag. Een mooie bonus in de razend spannende titelstrijd.

Het vuurwerk van vannacht bracht alvast niets op. Krijgen we vanavond wel een knetterende wedstrijd tussen Spurs en City?