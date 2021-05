Maarten Martens van Club NXT naar Jong AZ: "Goede volgende stap"

Martens stopte in 2015 met voetballen en timmert sindsdien aan zijn carrière als trainer. Hij liep kort stage bij de jeugdopleiding van AZ, maar verdiende to nu toe toch vooral zijn strepen bij Club Brugge. Daar trainde hij verschillende jeugdploegen en behaalde hij zijn trainersdiploma.

Dit seizoen was hij assistent bij de beloften van Club in 1B, maar die verlaat hij nu dus voor AZ. Martens wordt er hoofdtrainer van Jong AZ. De keuze voor die club is uiteraard niet toevallig. Martens was er als voetballer 7,5 seizoenen aan de slag.

In Alkmaar kwam de middenvelder tot 225 wedstrijden, waarin hij 45 keer scoorde en 70 assists gaf. Met AZ werd hij in 2009 landskampioen, won datzelfde jaar de Johan Cruijff Schaal en legde in 2013 beslag op de KNVB Beker.



"Ik ben heel blij met deze kans", vertelt Martens over zijn eerste job als hoofdcoach in het profvoetbal. "Ik keer terug naar de club waar ik me altijd heel goed gevoeld he. Bij Jong AZ krijg ik de kans om mij te ontwikkelen als trainer. Dit voelt als de juiste volgende stap."