Wout van Aert herstelt van blindedarmontsteking: "Even uit de running"

Van Aert, de winnaar van Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race, had na de voorjaarsklassiekers zowaar een loopwedstrijd op zijn programma staan. In de Wings for Life World Run wordt geld ingezameld voor onderzoek naar ruggenmergletsels.

Maar Van Aert moet verstek laten gaan voor de looptocht, want hij herstelt nog van een blindedarmontsteking. "Even letterlijk uit de running", schrijft hij op Twitter.

Onze landgenoot richt zich wel weer op de Olympische Spelen en de Tour, zijn hoofddoelen deze zomer. Normaal gezien staat nu een hoogtestage in de Sierra Nevada op het programma als voorbereiding.