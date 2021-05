Murray rekent op trainingsmaatje Djokovic om weer in vorm te geraken

"Ik voel me goed op dit moment", voegde Murray, die geen wedstrijd meer gespeeld heeft sinds zijn opgave op het Miami-toernooi in maart, eraan toe.

Het jaar nadien (2017) werd zijn carrière ontspoord door verschillende blessures, operaties en ook het coronavirus gooide hier en daar roet in het eten van zijn revalidatie. Toch doet Murray er opnieuw alles aan om zijn niveau deze zomer op de rails te krijgen.

Andy Murray heeft een palmares om u tegen te zeggen. Zo won de Brit onder andere drie Grand Slams (US Open in 2012, en Wimbledon in 2013 en 2016), 2 olympische titels en in 2016 klom hij zelfs op tot de nummer 1 van de wereld.

Via wildcards en Djokovic naar Tokio?

Murray heeft alvast enkele kleppers uitgekozen om zich mee klaar te stomen voor deze zomer. Zo vertelde de huidige 123ste van de wereld dat hij morgen zal trainen met Diego Schwartzman en Novak Djokovic.



"Ik wil tegen spelers van het hoogste niveau spelen. Zo ga ik sneller de draad van mijn oude niveau weer oppikken én kan ik eens meten waar ik op dit moment sta", legde hij verder uit.

Naast een sterrengezelschap op training, hoopt Murray ook enkele wildcards uit de brand te slepen. Zo zou hij de derde week van mei, in Genève of Lyon, in competitie kunnen treden én zou hij azen op een Roland Garros-ticket.

"Ik zou het niet erg vinden als ze me geen wildcard geven, maar het maakt mijn schema een beetje ingewikkelder. Binnen een week of twee gaan we weten hoe de vork aan de steel zit", besloot Murray.