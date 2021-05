RETRO Giro 2001: Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Neen, het is Rik Verbrugghe!

Een proloog is een term die gebruikt wordt in sommige takken van sport, zoals bij het wielrennen. Het gaat daarbij om een zeer korte individuele tijdrit over maximaal 8 kilometer als eerste rit van een rittenwedstrijd (etappekoers) bij de mannenelite.

Bij de vrouwen en junioren (jongens en meisjes) geldt een maximale afstand van 4 kilometer volgens de regels van de UCI.

Als een rittenkoers begint met een proloog, telt die meestal niet mee in de nummering van de etappes: de etappe ná de proloog is dan de "eerste etappe".

De proloog telt wel mee voor het algemeen klassement en bepaalt dus wie de eerste leider is. Door de erg korte afstand zijn in een proloog hogere snelheden mogelijk dan in andere tijdritten.