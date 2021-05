Red Lion Stockbroekx nog lang out na hersenschudding: "Blij dat ik nog normaal leven zal hebben"

"Het is best eng om nu de beelden te zien en te beseffen wat er gebeurd is", schrijft Stockbroekx op Instagram. De Red Lion moest van het veld op een draagbaar met een zware hersenschudding en een bloeduitstorting in zijn hersenen. "Mijn hersenen moeten de komende weken genezen."

"De dokters zeggen dat ik 1 tot 2 maanden niet zal kunnen lopen of trainen. Anders loop ik het risico dat mijn hersenen nog meer schokken te verwerken krijgen en dat zou voor permanente schade kunnen zorgen."

"Ik heb geluk dat ik nog kan uitkijken naar een "normaal" leven zonder ernstige gevolgen op lange termijn. Daar ben ik echt dankbaar voor. Ik moet nu vooral kijken naar wat ik allemaal wel nog kan", blijft hij positief. "Maar wie mij kent weet dat het moeilijk zal zijn voor mij om te rusten."