VIDEO: En toen ging het licht uit bij Stephen Curry (letterlijk)

New Orleans en Golden State stonden dinsdag voor de tweede wedstrijd op rij tegenover elkaar. In New Orleans waren het dit keer de Pelicans die aan het langste eind trokken. Onder impuls van een sterke Lonzo Ball (33 punten) won de thuisploeg met 108-103.

Bij de bezoekers was Stephen Curry de beste schutter met 37 punten en dat hadden er nog 3 meer kunnen zijn. In het 3e quarter gingen de lichten plots uit toen Curry een driepunter knalde. De bal vloog door het netje en Curry wilde de 3 punten er graag bij zien, maar dat ging niet door.