Joos: "Vanaken lijkt last te hebben van alomtegenwoordigheid van Lang"

Over de kwaliteiten van Hans Vanaken bestaat geen twijfel, maar zijn aandeel in de match tegen Anderlecht was bijzonder beperkt en die vaststelling kan uitgebreid worden naar zijn seizoen. De Gouden Schoen speelt geen topseizoen. Hoe komt dat?

"Ik heb het gevoel dat Hans Vanaken een beetje last heeft van de alomtegenwoordigheid van Noa Lang", zei Filip Joos. "In de zone waar Vanaken graag komt, links in de driehoek op het middenveld, komt ook Lang graag. Lang komt dan uitgezakt om vanaf daar te kunnen slingeren."

"Vanaken ontgoochelde mij in de moeilijke eerste helft tegen Anderlecht. Ik dacht heel de tijd: "Hans, doe iets!". Drie weken geleden was zijn eerste kwartier op Anderlecht wel heel goed. Daarna niet meer. Ik denk zeker niet dat hij een volgevreten vedette is."

"Ik ben het volledig eens dat Vanaken nog altijd heel goed is, maar als ik trainer van Club zou zijn, zou ik zeggen: "ik geloof blind in je, maar je cijfers zijn wat lager, ik wil je eens anders kunnen uitspelen."