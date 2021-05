Joos in 90 minutes: "Witsel meenemen voor de kwartfinales? Daar geloof ik niet in"

Steven Defour vindt de uitbreiding van 23 naar 26 spelers een logische beslissing van UEFA. "Eerder werd het aantal vervangingen ook al opgetrokken naar 5, dus het was slechts een kwestie van tijd voor die 26 officieel zou worden."

Wordt het niet ondankbaar voor die 3 extra spelers, die een grote kans maken om in de tribune te belanden? "Het is toch al fantastisch om erbij te zijn?", vindt Defour.

"Uiteraard wil je minstens op de bank zitten, maar het is ook fantastisch om het mee te kunnen maken. Dat is anders dan bij je club, waar op de tribune moeten plaatsnemen meer een affront is."

"Dit geeft Martinez ook de kans om een paar twijfelgevallen toch mee te nemen, ik denk aan een Axel Witsel (die herstelt van een zware blessure)."

"Je hoeft geen wedstrijden te spelen om fit te geraken, je kunt dat ook simuleren op de training. Als je de inspanningen op training opdrijft, kun je Witsel vanaf de 1/8e finales of kwartfinales wel zetten."

Filip Joos: "Geloof jij daar echt in? Als je de kwartfinales haalt, dan is dat wellicht zonder Witsel gelukt. En dan zou je hem meteen in de basis droppen? Daar geloof ik niet in."

"Mocht België bijvoorbeeld de eerste 2 groepsmatchen winnen (waardoor het al geplaatst is), dan kun je hem wel laten starten in de 3e match. Dat is een ander verhaal."