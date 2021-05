Wat doen de fietsen van Jens Keukeleire en Stan Dewulf in de Ronde van Rwanda?

Na 3 etappes leidt de Colombiaan Brayan Sanchez de dans in de Ronde van Rwanda. Best Belg momenteel is Gianni Marchand op de 9e plaats. Eric Muhoza is de 1e Rwandees, op de 27e plaats.

Maar geen Keukeleire of Dewulf te bespeuren. Enkele Rwandese renners werken hun thuisronde af op Belgische fietsen. De vrucht van een samenwerking tussen de Belgische en Rwandese wielerbond.

Tarteletto-renner Alfdan De Decker schrok zich vandaag een hoedje toen hij plots een fiets zag staan met de naam Jens Keukeleire op. Even verderop vond hij een gelijkaardige fiets met daarop de naam van Stan Dewulf.

Pierre Rolland, Oscar Sevilla en Alexis Vuillermoz zijn de grootste namen die meerijden in Kigali en omstreken. Met Tarteletto-Isorex is er ook een Belgisch team van de partij.

Tot en met zondag strijdt een internationaal peloton voor de gele trui in de Ronde van Rwanda.

Ook de voormalige fiets van Stan Dewulf is aanwezig in de Ronde van Rwanda

Alfdan De Decker met de Rwandese renner Jean Baptiste Nsabimana, die op een Belgische fiets rijdt

"Heel lastig WK-parcours in Rwanda"

De kans is groot dat Rwanda in 2025 de gastheer is voor het WK wielrennen. Dat zou dan het eerste WK wielrennen ooit zijn op het Afrikaanse continent.

"In de Ronde van Rwanda is alles even goed geregeld als bij Europese wedstrijden", vertelt Alfdan De Decker vanuit Rwanda. "Het WK-parcours zal hier heel lastig zijn."