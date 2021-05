Belgisch roeiduo wil in Tokio mooi afsluiten: “We zijn medaille-outsider”

"We zitten in een comfortabele positie als outsider. De tegenstand zal altijd rekening moeten houden met ons", vertelt Brys aan Sportweekend.

Het roeiduo is al zeker van een olympisch ticket in de lichte dubbeltwee en reist met gezonde ambities af naar de Spelen.

Het ideale scenario? "Als we alletwee stikkapot over de streep roeien én we kunnen met de hand op het hart zeggen dat het de beste race van ons leven was, mogen we content zijn", legt Van Zandweghe uit.