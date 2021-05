Nairo Quintana mag de Ronde van Asturië op zijn palmares schrijven

Nairo Quintana (Team Arkéa-Samsic) was met voorsprong de grootste naam aan de start in Asturië en had in de openingsetappe op vrijdag al de macht gegrepen.

Zijn ex-team Movistar probeerde Quintana zondag nog zenuwachtig te maken door Nelson Oliveira mee te sturen in een ontsnapping, maar die werd op de voorlaatste helling geneutraliseerd door Quintana himself.

In de slotklim staken Pierre Latour en Einer Rubio het vuur aan de lont, waardoor de groep klassementsrenners versplinterde. Latour sloeg een klein kloofje en keek niet meer om. In de achtergrond stelde Quintana zijn eindzege eenvoudig veilig.

Op de erelijst volgt Quintana Richard Carapaz op. De Ecuadoraan won de laatste twee edities van de Ronda van Asturië.