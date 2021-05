Clement en Kompany analyseren topper: "Voor rust speelden we onder ons niveau"

Philippe Clement: "We zijn een stap dichter bij ons doel"

Toch wat opgelucht schoof Philippe Clement aan voor de persconferentie na afloop. Door de late gelijkmaker van Bas Dost blijft de kloof op de achtervolgers 8 punten. "Ik vond dat we niet goed begonnen aan de partij", vond de coach. "Er was te weinig lef aan de bal en we dekten te weinig door. Dat was na rust veel beter." "We doen dan eigenlijk het moeilijkste door de openingsgoal te scoren uit een goeie aanval. Maar dan schieten we onszelf in de voet door de bal te makkelijk weg te geven. Nochtans wisten we dat Anderlecht veel kwaliteit heeft in de omschakeling." "Toch ben ik tevreden dat we ondanks die 1-2 in de 86e minuut toch nog de mentale en fysieke weerbaarheid hadden om te reageren. Dat punt was ook verdiend."

Elke match waarin we punten pakken, maken we het onze tegenstanders moeilijker om ons in te halen. Philippe Clement

Door het gelijkspel houdt Club ook een positief gevoel vast. "Maar we zouden sowieso niet meegegaan zijn in die rollercoaster van emoties", aldus Clement, die bij Eleven Sports ook nog eens zijn bedenkingen maakte bij het format van de play-offs. "Kijk, in deze competitie creeërt men spanning door de punten te halveren. (lacht) Dat is zoals ze in de Ronde van Frankrijk een renner die een hele dag op kop rijdt zouden zeggen: 'De laatste 20 kilometer moet je even stoppen. En hoe verder je voor ligt, hoe langer je moet wachten.'"

Vincent Kompany: "Belangrijkste is dat ik progressie zie"

Anderlecht was dicht bij een nieuwe stuntzege tegen Club. Maar Vincent Kompany zag zijn ploeg de overwinning in de slotfase alsnog weggeven. "Maar we moeten realistisch blijven: een draw was een correct resultaat", analyseerde Kompany. "Het belangrijkste was voor mij de mentaliteit van de ploeg en de progressie die ik zie." "Voor rust voelde je dat Club niet op zijn beste niveau was. Dan zijn we misschien vergeten om onze kansen te benutten. Nadien hebben ze hun niveau verhoogd en zijn we daarin meegegaan. Daarom vielen er 4 goals na rust."

We hebben Bart Verbruggen in alle rust klaargestoomd, dit was het moment om hem te brengen. Vincent Kompany

Kompany verraste overigens vriend en vijand door de amper 18-jarige doelman Bart Verbruggen te laten debuteren op Jan Breydel. "We hebben hem maandenlang klaargestoomd achter de schermen, in alle rust. Dit was het moment om hem te brengen - het moest er ooit eens van komen. Hij heeft al ons vertrouwen." "En weet je, zelfs als hij vandaag de slechtste speler op het veld was, zou die mening niet veranderen. En mocht hij de beste geweest zijn, hadden we hem met de voeten op de grond gehouden", meende Kompany, die ook lof had voor doelpuntenmaker Jacob Bruun Larsen. "Hij heeft een déclic gemaakt. Hij trainde goed, speelde een prima oefenduel tegen Oostende en bevestigde nu tegen Club. Soms moet je geduld hebben en spelers vertrouwen geven."