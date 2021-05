Wat een match! Club dankt Dost voor de late 2-2 tegen Anderlecht

Club Brugge - Anderlecht kort samengevat

Flauwe eerste helft is maat voor niets

Vanaf de openingsminuut was het een intense wedstrijd, maar in de eerste helft bleven we verstoken van kwaliteit. Het defensieve plan van Anderlecht werkte naar behoren en beperkte Club Brugge tot afstandsschoten. Een zwieper van Lang kon Verbruggen niet verontrusten en een voorzichtige poging van Vormer belandde niet eens tussen het kader.

Spetterende tweede helft maakt alles goed

De eerste speeldag van de play-offs staat echter garant voor spektakel en dat kwam er dan ook van na de rust. Nieuw Brussels balverlies werd ditmaal wel keihard afgestraft. Vanaken lanceerde de aanval met een splijtende bal, Dost behield het overzicht en Lang mocht simpel afronden. Een klassegoal.

De 2-0 van Denswil bleef aan de paal plakken en dus bleef Anderlecht in leven. Kompany pompte met Cullen en vooral Larsen vers bloed in de aderen van zijn elftal. Dat loonde, want enkele minuten later hingen de bordjes alweer gelijk. De uitvoering was iets stroever dan die van Club, maar ook de bezoekers profiteerden optimaal van balverlies. Larsen bediende Nmecha, die Mignolet klopte met een gekraakt schot.

De wedstrijd kantelde helemaal. Bij blauw-zwart zat de klad erin en Anderlecht kwam fel opzetten. Larsen slalomde langs Mignolet en Rits moest op de lijn redding brengen. Een vlam van Cobbaut vloog niet zo gek ver naast. Tussen al dat paarse geweld was er wel een uitstekende kans voor de thuisploeg. Ze viel echter voor de verkeerde voeten, want Mitrovic schepte ze onhandig over.

Vijf minuten voor affluiten dacht Larsen dat hij Anderlecht een driepunter had bezorgd. De Deen borstelde zijn vrijschop precies in het hoekje, Mignolet zette een stap in de foute richting en kon enkel wanhopig grabbelen. Anderlecht leek op weg naar een kopie van de zege tegen Club van enkele weken geleden, maar dat was buiten Dost gerekend. De veteraan schoof de 2-2 nog naast Verbruggen. In de toegevoegde tijd kwam hij zelfs nog ijzingwekkend dicht bij een winnend doelpunt.