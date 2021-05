Marc Marquez komt met schrik vrij op zelfde rampcircuit als vorig jaar

De Spaanse MotoGP-kampioen Marc Marquez (Honda) is zwaar ten val gekomen in de derde vrije oefensessie van de Grote Prijs van Spanje. De 6-voudige wereldkampioen in de topklasse crashte op het circuit in Jerez, waar hij vorig jaar zijn rechterbovenarm brak. Die crash hield hem liefst 9 maanden van de motor, nu kwam hij gelukkig goed weg.