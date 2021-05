Fabio Jakobsen kent zijn 2e opdracht met de Ronde van de Algarve

Met twee sprintetappes, twee aankomsten bergop en een individuele tijdrit heeft de Ronde van de Algarve heel wat moois in petto. Deceuninck-Quick Step vaardigt dan ook een sterk blok af voor de Portugese rittenkoers.

Sprintkoning Sam Bennett is het speerpunt van het team, Davide Ballerini (winnaar Omloop) en Kasper Asgreen (Ronde van Vlaanderen) zijn de grote motoren.

Ze krijgen steun van Fabio Jakobsen, die klaar is voor zijn tweede opdracht sinds zijn zware val in de Ronde van Polen. Tim Declercq heeft na een trainingsongeval een streep moeten trekken door de Ronde van de Algarve met een polsblessure, Bert Van Lerberghe is zijn vervanger.

"We mikken op goede resultaten met Sam Bennett in de sprint", zegt ploegleider Tom Steels. "We zijn ook benieuwd om te zien hoe Fabio het zal stellen. Na de Ronde van Turkije is deze rittenkoers weer een stap in de goede richting voor hem."