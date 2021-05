Koen Naert: "Ik heb de beste Koen ooit laten zien in het tussenseizoen"

"Dat geeft allemaal wel vertrouwen. Ik heb de beste Koen Naert ooit laten zien in het tussenseizoen. Het mentale wordt vaak vergeten, maar een bewijs dat het goed gaat, is heel belangrijk om mentaal klaar te zijn om verdere stappen te zetten."

De Europese marathonkampioen klokte in zijn laatste 10 kilometer voor de Spelen 28'36", een seconde sneller dan zijn persoonlijke record van 2019. "Vier weken geleden verbeterde ik ook al mijn persoonlijke record op de halve marathon in Dresden", glundert Naert.

Naert staat op dit moment heel scherp. “Dat toont dat ik goed gewerkt heb”, zegt hij. “Maar op mijn huidige vetpercentage kan ik geen drie maanden meer teren. Ik zou nu een kilogram of drie moeten bijkomen en dan gaan die er in de aanloop naar de Spelen heel snel weer af."

De voorbije jaren sukkelde Naert met verschillende blessures. “Maar alles is nu onder controle", zegt hij. "Ik heb een goeie balans gevonden tussen mijn gewone training en alternatieve vormen van trainen."

Naert: "Het gaat me niet om de tijd, wel om de plaats"

Koen Naert geniet nu nog van een rustweek. Half juni vertrekt hij dan op hoogtestage in het Keniaanse Iten. "Normaal trek ik altijd naar de VS, maar ik kies nu voor Kenia om minder last te hebben van een jetlag en meer tijd voor mijn gezin."

Tussendoor legt Naert zelfs nog examens af in juni. "Ik volg een master Gezondheidsbevordering aan de UGent", zegt hij. "Dat klinkt heel druk, maar ik doe het vooral als hobby. Het geeft mij een goede balans."

Maar zijn hoofddoel blijft de olympische marathon op zondag 8 augustus in Sapporo. "Ik trek niet met een tijd in mijn hoofd naar Japan. Het gaat me meer om de plaats. De omstandigheden zullen uitzonderlijk zwaar zijn. Ik verwacht een heel raar kampioenschap."

"Ik hoop vooral dat ik de voorbereiding van de voorbije maanden kan doortrekken naar de Spelen en dat de beste Koen Naert aan de start staat. Als ik alles er uit gehaald heb kan ik mezelf niets kwalijk nemen."