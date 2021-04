Legia Warschau strijkt 15e recordtitel op in Polen

Legia Warschau, in het verleden getraind door Besnik Hasi (2016) en Ricardo Sa Pinto (2018-2019), staat momenteel onder de hoede van de Pool Czeslaw Michniewicz. Die kwam in september Aleksandar Vukovic vervangen.

Rakow en Pogon Szczecin tellen 9 punten achterstand op Legia in de Ekstraklasa. Er zijn nog 9 punten te verdienen, maar in de onderlinge duels is regerend kampioen Legia in het voordeel. Dus is de titel een feit.

Voor Legia, met de 41-jarige ex-nationale doelman Artur Boruc (ex-Celtic, ex-Southampton, ex-Bournemouth) in doel, is het de 15e titel, de 7e in de laatste 9 seizoenen.

Met 15 staat het alleen aan kop in de ranglijst. Ruch Chorzow en Gornik Zabrze tellen 14 titels, Wisla Krakau heeft er 13.