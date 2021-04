Topcoach Wim Fissette: "Vroeger droomde ik ervan om Maria Sjarapova te coachen"

Beluister het gesprek van Dirk Gerlo met Wim Fissette

"Met Clijsters had ik wel de kennis, maar geen ervaring"

Wim Fissette draait al ruim 10 jaar mee op het hoogste niveau en is op internationaal vlak de meest vermaarde Belgische tenniscoach. Zijn grote doorbraak kwam er toen hij Kim Clijsters in 2009 begeleidde bij haar eerste comeback.

"Vroeger droomde ik ervan om Sjarapova te coachen"

De voorbije jaren was Fissette erg succesvol met toppers als Victoria Azarenka, Simona Halep, Johanna Konta, Sabine Lisicki en Angelique Kerber.





Nu is hij al anderhalf jaar de coach van Naomi Osaka, de Japanse winnares van de US Open in 2019 en 2020 en de Australian Open 2021. "Vroeger droomde ik ervan om ooit Maria Sjarapova te coachen, dat is niet gebeurd."

"Maar Naomi is minstens even goed. Ik besef dat dat ik het geluk heb om in de schaduw met een superster te werken, ik heb mijn droomjob gevonden."