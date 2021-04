Opvallend: Club Brugge lanceert nieuw personage 'De Boer'

"De Play-Offs en bij uitbreiding een volledige voetbalseizoen is een constante rollercoaster van emoties en gebeurtenissen", klinkt het in de mededeling. "De ‘Boer uit Brugge’ pikt met nuchtere boerenwijsheden in op die constant veranderende actualiteit. Niet toevallig een boer. "

"‘Boeren’ is al jaren een geuzennaam voor de supporters en spelers van Club Brugge. Met dit personage omarmt Club ten volle zijn roots en de basiswaarden waarvoor De Boer staat: Hard werken, niet hoog van de toren blazen en zijn terreinkennis en creativiteit aanwenden wanneer nodig.”