Club Brugge stuurt Moeskroen in de slotfase naar 1B Pro League

Club Brugge - Moeskroen in een notendop:

VAR redt Moeskroen in gezapige 1e helft

De thuisploeg voerde de druk op en niet veel later werd de 1-0 van Dost door de VAR afgekeurd wegens buitenspel van Vormer. Moeskroen slaakte een zucht van opluchting, want ondertussen was Waasland-Beveren op voorsprong geklommen tege OHL. 0-0 aan de rust en de bezoekers virtueel nog steeds 17e.

Club Brugge schrok wakker en na een eerste vlotte combinatie over verschillende stationnetjes belandde de bal uiteindelijk bij De Ketelaere. De youngster had de openingstreffer aan de voet, maar hij duwde de bal naast de verkeerde kant van de paal.

Hoewel de thuisploeg de bal meteen opeiste, waren de kansen door het gezapige tempo schaars in de openingsminuten. De bezoekers kwamen beter in de wedstrijd en na een knappe individuele actie dwong Tabekou Mignolet tot een knappe reflex.

Moeskroen had aan een punt genoeg tegen Club Brugge om de rechtstreekse degradatie te ontlopen. Het plan van de bezoekers was vanaf het begin dan ook duidelijk: een stevige organisatie neerzetten en tegenprikken op de counter.

Moeskroen dondert van roze wolk na de rust

Club beet zijn tanden stuk op een stug Moeskroen en kort na de rust hesen de bezoekers zich zelfs op voorsprong. Ciranni verstuurde de perfecte voorzet richting Harbaoui en de Tunesiër kopte de bal staalhard voorbij Mignolet.

Lang konden de bezoekers niet genieten van die voorsprong, want 4 minuten later hing De Ketelaere de bordje alweer gelijk na een scherp aangesneden hoekschop van Vormer. Alles te herdoen in het Jan Breydelstadion.

Club Brugge bleef op zoek gaan naar de 2-1 en vond die ook na een nieuwe hoekschop van Vormer. De bal viel pardoes voor de voeten van Vanaken, die niet twijfelde en de bal door de benen van Koffi in doel duwde. Toch was er nog steeds geen man overboord, want in Leuven stond het opnieuw gelijk.

De thuisploeg bleef combineren, maar toch maakte Silvestre er na een carambole vanop hoekschop opnieuw 2-2 van. Ondanks 1-2-tussenstand op Den Dreef bevonden de bezoekers zich virtueel dus nog steeds op de 17e plek.

Toch was het nog steeds niet gedaan. Kossounou zette zich knap door en schotelde Lang de 3-2 voor. Plots keek Moeskroen vol in de ogen van het degradatiebeest. De 4-2 van Dost niet veel later stak het mes alleen nog wat dieper in de wonde.

Na een nieuwe Houdini-act mag Waasland-Beveren zich zo opmaken voor de barragematchen tegen Seraing. Moeskroen maakt zich klaar voor een seizoen in 1B.