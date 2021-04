EuroLeague-topschutter helpt Brooklyn Nets aan ticket voor de play-offs

De Brooklyn Nets, de leider in de Eastern Conference, kampen met heel wat blessures en strikten onlangs guard Mike James om de afwezigheid van onder meer James Harden op te vangen.

De 30-jarige James was tot voor kort aan de slag bij de Russische topclub CSKA Moskou, waarmee hij schitterde in de EuroLeague. Na zijn vertrek in Rusland kreeg hij een contract voor 10 dagen bij de Brooklyn Nets, die hij afgelopen nacht aan een ticket voor de play-offs hielp.

James strooide met 8 assists en maakte al zijn 11 punten in het 4e quarter. Daarmee was hij de bezieler van een tussenspurt die de Nets naar de overwinning katapulteerde tegen Toronto: 103-116. Dankzij die zege is Brooklyn het eerste team uit het Oosten dat zeker is van de play-offs.