Red Flame Janice Cayman ziet coach ontslagen worden na CL-uitschakeling

Vasseur kwam vorig seizoen toe bij de Franse topclub en won alles wat er te winnen viel. Het leverde hem de prijs van UEFA Coach van het Jaar op in het vrouwenvoetbal.

Janice Cayman, die nog maar net haar contract verlengd heeft, krijgt bij haar club Lyon een nieuwe coach. Jean-Luc Vasseur betaalt het gelag na de uitschakeling in de kwartfinales van de Champions League tegen PSG. Iets wat niet meer was gebeurd sinds 2015.

Eerste vrouwelijke coach voor OL Féminin

Vasseur wordt per direct opgevolgd door ex-speelster Sonia Bompastor. Bompastor was tot voor kort nog directeur van de vrouwenacademie en tekent een contract tot 2023. Ze is de eerste vrouw die zich hoofdcoach mag noemen van het vrouwenelftal van OL.

De voormalige Franse international speelde 6 seizoenen voor Lyon en won daarin 6 Franse kampioenschappen, 3 Franse bekers en 2 Champions Leagues, waaronder de eerste van de club in 2011.

Met nog 5 wedstrijden voor de boeg is het nog razend spannend in de Ligue 1 bij de vrouwen. Lyon staat tweede op slechts 1 puntje van leider en Champions League-beul PSG. Beide clubs spelen op 29 mei nog tegen elkaar.