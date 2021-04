Janice Cayman blijft 2 jaar langer in Lyon om "nog meer titels te pakken"

Na wat Amerikaanse avonturen stapte Cayman in 2019 over van Montpellier naar Lyon. Ze schreef er mee aan een succesverhaal, want vorig seizoen won ze met de Franse topclub de treble: landstitel, Champions League en beker.

Cayman tekent nu voor 2 seizoenen extra bij Lyon. "Ik ben heel tevreden en fier dit mooie avontuur voort te kunnen zetten met l'OL", reageert ze.

"Ik heb hier al enkele titels gewonnen. Ik hoop er de komende twee jaar nog te behalen. Er wachten ons nog zes finales tot het einde van het kampioenschap, ik hoop opnieuw die trofee te veroveren."

Lyon staat momenteel op de 2e plek in de Franse competitie, op één punt van leider PSG.