Belgische atleten krijgen morgen 1e prik voor Spelen: "Maar regels blijven gelden"

Vorige week werd beslist dat olympische atleten voorrang krijgen bij de vaccinaties. Morgen krijgt een deel van de Belgische delegatie een eerste prikje.

"Ik ben blij en opgelucht dat we die kans krijgen", zegt zwemster Fanny Lecluyse.

"Als ik niet zou deelnemen aan de Olympische Spelen, zou ik er niet voor staan te springen om me te laten vaccineren. Maar ik wil niet aankomen in Tokio en daar ziek worden. Want dat zou dan mijn eigen schuld zijn."