Geflirt met de dood na horrorbotsing, nu recordcoach bij Spurs: het inspirerende verhaal van Ryan Mason

Meteen is de ernst van de situatie duidelijk. De middenvelder wordt naar het St. Mary’s ziekenhuis gevoerd. Na een urenlange operatie wordt Mason wakker met 14 metalen platen, 28 schroeven en 45 nietjes in zijn schedel.

Wie de beelden van die fatale dag in januari 2017 zag, zal ze nooit vergeten. In een kopduel met Chelsea-verdediger Gary Cahil loopt Ryan Mason - op dat moment bij Hull - een zware schedelbreuk op.

Gedwongen pensioen op 26-jarige leeftijd

De weg naar herstel is lang. De daaropvolgende weken brengt hij door in totale duisternis. Zelfs bij de simpelste handelingen - zoals drinken en zich douchen - heeft Mason hulp nodig van zijn vrouw Rachel. Toch droomt de 1-voudig Engels international er nog van zijn carrière te hervatten.

Tevergeefs: neurologen raden hem ten zeerste af om ooit nog voetbal te spelen. “Dokters vertelden mij dat als ik weer zou beginnen te koppen, ik op mijn 28e dement zou kunnen worden”, vertelde Mason daar ooit over. “Ook het gevaar van epilepsie was aanwezig.” En dus besloot Mason op amper 26-jarige leeftijd de voetbalschoenen aan de haak te hangen.

Jeugdliefde als reddingsboei

Voor zijn passage bij Hull City stond Mason 17 jaar lang onder contract bij Tottenham Hotspur. Het is zijn jeugdclub die hem na zijn gedwongen voetbalpensioen een reddingsboei toegooit. In april 2018 gaat Mason aan de slag bij de jeugdopleiding van Spurs. Met succes: een jaar later leidt hij al de U19 van Tottenham in de Youth League.