Tottenham neemt afscheid van José Mourinho

Mourinho was 17 maanden in dienst bij de club van Alderweireld en co, in november 2019 kwam hij Mauricio Pochettino vervangen, die net de finale van de Champions League had verloren.

Mourinho loodste Tottenham vorig seizoen naar de 6e plaats, momenteel zijn ze 7e. Na een 2 op 9 in de voorbije 3 competitiematchen kregen de kansen op een Europees ticket van de ambitieuze club die meestapt in het "Super League"-verhaal een knauw. Tottenham staat op 5 punten van nummer 4 West Ham, dat de laatste CL-plaats bezet.

In maart ging de Londense club roemloos uit de Europa League na een blamerende 3-0 bij Dinamo Zagreb in de 1/8e finales. Komende zondag is er nog de finale van de League Cup tegen Manchester City, maar die mag Mourinho niet meer leiden.

De cijfers spreken voor zich. Nooit eerder in zijn trainerscarrière verloor de 58-jarige ex-coach van Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid en Manchester United 10 keer in een competitieseizoen. Alle competities beschouwd deed hij bij al die clubs nooit slechter dan nu bij Tottenham.

En ook de kwaliteit van het spel liet meer dan te wensen over. Zo avontuurlijk het spel van Pochettino, zo berekend was het resultaatvoetbal van Mourinho.