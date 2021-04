Einde verhaal voor ex-Moeskroen-aanvaller Demba Ba (35) bij Basaksehir

Demba Ba werd in januari 2019 door Basaksehir overgenomen van het Chinese Shanghai Shenhua. Basaksehir was al de derde Turkse club voor de aanvaller.

Hij vertoefde eerder al 2 keer in Besiktas (2014-2015 en 2017). In 2017 speelde hij er zelfs kampioen. Het jaar nadien kwam hij ook nog uit voor het Turkse Göztepe.

Demba Ba is ook een oude bekende van de Jupiler Pro League. De Senegalees speelde in het seizoen 2006-2007 voor Moeskroen. Hij toonde er na wat blessureleed meteen zijn torinstinct met 6 doelpunten in 6 wedstrijden.

Verder verdedigde de aanvaller nog de kleuren van Hoffenheim (2007-2011), West Ham United (2011), Newcastle United (2011-2013), Chelsea (2013-2014) en Shanghai Shenhua (2015-2017 en 2018).