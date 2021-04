Is Super League de doodsteek voor eigenaar Arsenal? Massa fans eist ontslag

Arsenal was een van de twaalf stichtende leden van het nieuwe project, dat een dag na de officiële bekendmaking al werd afgeblazen. Dinsdagnacht stapten de Gunners net als de vijf andere Engelse clubs alweer uit de Super League, na veel protest van onder meer de fans.

Eerder verontschuldigde het Arsenal-bestuur zich in een open brief aan de fans na de terugtrekking uit de Super League. De club had zich daarbij aangesloten "om niet achter te blijven" en de toekomst van Arsenal te verzekeren.

Maar die verontschuldigingen lijken niet te pakken bij een deel van de Arsenal-aanhang. Zij eisen nu het ontslag van Stan Kroenke. De Amerikaanse zakenman zit sinds 2008 in de raad van bestuur bij Arsenal. In 2011 werd hij meerderheidsaandeelhouder.

Eerder deze week protesteerden ook al de Chelsea-supporters aan Stamford Bridge tegen de beslissing van hun club, in aanloop naar de wedstrijd tegen Brighton.