VIDEO: Arsenal kan boze fans niet paaien tegen Everton na blunder van Leno

Het is een bewogen week geweest voor Arsenal. Maandag kondigde het trots aan dat het mee zijn schouders had gezet onder de veelbesproken Super League, een dag later trok het zijn staart al in.



De fans slikten het "verraad" van hun club niet zomaar en kwamen voor de wedstrijd tegen Everton massaal samen aan het stadion, om het ontslag te eisen van clubeigenaar Stan Kroenke.



De Gunners konden maar beter op het veld antwoorden op de boze eisen van de hun fans, maar tegen Everton trokken ze de wisselvallige lijn van dit seizoen door.