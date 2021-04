Alaphilippe droomt van winst in Luik: "Het hoofddoel van mijn voorjaar"

Met een prestigieuze zege op de Muur van Hoei op zak, lijkt wereldkampioen Alaphilippe op tijd de goede vorm te pakken te hebben voor het laatste monument van het voorjaar. Zondag start hij in Luik dan ook om te winnen: "De zege in Hoei gaf me veel vertrouwen."

"In regenboogtrui wil ik meestrijden om winst"

"Mijn zege woensdag deed veel deugd", opende Alaphilippe op de persbabbel in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik. "Na woensdag is de focus al snel verlegd naar Luik. Het heeft de ploeg en mezelf alvast veel vertrouwen gegeven, met die regenboogtrui om mijn schouders wil ik meestrijden om winst." "Luik is wel een andere koers dan de Waalse Pijl, die altijd voorspelbaar is. Toch was het een goede graadmeter. Je weet dat er in Luik altijd kan geanticipeerd worden, wellicht al op La Redoute. La Roche-aux-Faucons was ook al vaak de scherprechter, maar elk jaar is anders." "Luik is al sinds de start van het seizoen mijn hoofddoel van het voorjaar", gaat hij verder. "Ik droom al een tijdje om hem op een dag te winnen. Ik ben blij dat ik nu al een mooie zege op zak heb, maar we zijn er nog niet. Ik ben heel gemotiveerd om er het maximum uit te halen." "Of ik weet wie de laatste Franse winnaar was? Bernard Hinault, maar dat is al een tijdje geleden, hé (1980, red.). Het weer was toen ook wat anders, met zware sneeuwval, gelukkig zal dat zondag niet zo zijn."

Alaphilippe beleefde vorig jaar een nogal bewogen editie van L-B-L, om het met een understatement te zeggen.

"Veel respect voor wat Valverde nog doet"

Vorig jaar won Primoz Roglic in Luik, na een foutief manoeuvre en een te vroeg zegegebaar van de wereldkampioen. Bij een vraag over de concurrenten kijkt hij ook dit jaar in de richting van de Sloveen. "Roglic zal uiteraard een van de grootste concurrenten zijn."

"Hij was heel sterk op de Muur van Hoei en maakte al heel veel indruk dit seizoen. Hij zal moeilijk te verslaan zijn. Ook Valverde houd ik in de gaten. We hebben altijd een goede relatie gehad en ik heb heel veel respect voor zijn grote carrière en wat hij op deze leeftijd nog doet."

Valverde werd woensdag derde in de Waalse Pijl.

"Mauri Vansevenant is een goudklomp"

Alaphilippe staat zondag met een erg sterk team aan de start. Mauri Vansevenant, seizoensrevelatie bij The Wolfpack, werd last minute nog aan de startlijst toegevoegd, tot blijdschap van de Fransman.

"Vansevenant is een goudklomp", sprak Alaphilippe vol lof over de jonge Belg. "Hij heeft zijn talent vanaf dag één in onze ploeg getoond. Hij heeft enorm veel karakter en is heel vriendelijk. Het is een plezier om hem erbij te hebben. Hij zal alleen maar progressie blijven maken."

Zondag zal Alaphilippe ook steun krijgen van João Almeida. Het Portugese toptalent krijgt wellicht een vrije rol. "Mijn laatste wedstrijd was de Ronde van Catalonië, daarna ging ik nog op hoogtestage", vertelt de Portugees, die volgende maand de Giro rijdt. "De vorm is goed, hopelijk kan ik een rol spelen."