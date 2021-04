Vandenbempt: "Het laatste waar UEFA en FIFA mee bezig zijn, is met de voetbalfan"

Het Europese voetbal heeft deze week 48 van zijn meest stormachtige uren ooit beleefd. En volgende week al hopen we op nog meer sportieve wervelwinden in de halve finales van de Champions League en de Europa League. Peter Vandenbempt en Filip Joos praten over wat net is geweest en wat komt in de extra aflevering van De Tribune over het Europese voetbal.

Macht van de fans? Of politieke beïnvloeding?

Het was een haast ongeziene rollercoaster: de lancering en terugtrekking van de Super League. Niet meer dan 48 uur zat er tussen het begin en het einde. Wat was nu de beslissende factor in die snelle neergang? "Voor zover ik het begrepen heb, wordt de terugtrekking van de Super League graag op het conto van de fans geschreven. Vooral in Engeland was het protest echt wel opmerkelijk", zegt Peter Vandenbempt. "Maar als je tussen de lijnen goed leest, denk ik toch dat het dreigement van Boris Johnson (eerste minister van het Verenigd Koninkrijk, red) om een wetswijziging door te voeren die een groot probleem zou zijn voor de 6 betrokken clubs, een doorslaggevende stem is geweest." "Ik kan me niet voorstellen dat het project enkel met protest van fans en wat analisten gekelderd zou zijn. Dan zou het de allereerste keer zijn dat er naar de stem van de fans wordt geluisterd."

Wij gaan het wellicht niet meer meemaken, maar onze kinderen zullen wel naar Boca Juniors-Milan en Real Madrid-Miami kijken. Filip Joos

"De enige manier waarop fans echt het establishment pijn hadden kunnen doen, was door geen televisieabonnement te kopen voor de Super League, als die er was gekomen", pikt Filip Joos in.

"Maar dat zou niet gebeurd zijn, dat weten de clubvoorzitters ook. En stel dat enkelingen dat abonnement toch niet zouden kopen, dan zit je nog met een miljard Chinezen en miljoenen Amerikanen."

"Want dat is uiteindelijk de bedoeling. Dat Boca Juniors tegen Milan zal spelen en Real Madrid tegen Miami. Wij gaan het wellicht niet meer meemaken, maar onze kinderen zullen wel naar dat soort matchen kijken."

UEFA als Moeder Theresa?

Volgens de voorzitter van de UEFA, Aleksander Ceferin, was de Super League "een spuw in het gezicht van alle voetballiefhebbers". Dat de Super League er (voorlopig) niet komt, betekent niet dat die voetballiefhebbers de grote winnaars worden van de clash tussen de UEFA en de topclubs. "Met het speeksel dat door de UEFA al in het gezicht van de voetbalsupporter is gespuwd, kan je een heel meer vullen, bij wijze van spreken", stelt Peter Vandenbempt. "Als Ceferin en Gianni Infantino (voorzitter van de FIFA, red) zich aan jouw zijde scharen, dan moet je op je hoede zijn." "Het laatste waar de UEFA en FIFA mee bezig zijn, is met de voetbalsupporter. En eigenlijk ook met de voetbalsport. Er worden wel rookgordijnen opgetrokken zoals ontwikkelingsprojecten en velden aanleggen, maar als je kijkt naar het vermenigvuldigen van het aantal deelnemers aan WK's of het organiseren van een WK voor clubs, dan is dat allemaal niet in het belang van het voetbal."

Als mensen als Infantino en Ceferin zich opwerpen als de behoeders van de authenticiteit van het voetbal, dan moet je wantrouwig zijn.