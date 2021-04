Vlaamse Sportfederatie investeert 1 miljoen in gratis advies voor sportclubs

Dat de coronapandemie een enorme uitdaging voor sportclubs is, is al maanden duidelijk. Het actieplan "Herlaad jouw sportclub" moet daar een vaccin tegen zijn en start vandaag.

Het project bouwt verder op de bestaande ondersteuning van sportclubs inzake boekhouding, vrijwilligerswerk, juridische en fiscale onderwerpen, maar schakelt nog enkele versnellingen hoger met extra gratis advies van experten.

"De eerste bekommernis van veel sportclubs is momenteel het financiële plaatje", legde VSF-voorzitter Koen Umans uit. "Daarom ondersteunen we hen met het indienen van aanvragen voor noodleningen, win-winleningen of andere financieringsmogelijkheden."

"Maar als federatie willen we onze clubs ook op andere vlakken verder helpen. We gaan hen bijvoorbeeld op maat begeleiden om een beter en steviger clubbeleid uit te bouwen en een aantal onderliggende problemen die de pandemie heeft blootgelegd aan te pakken."

Naast de campagne zal de Vlaamse Sportfederatie ook een grootschalige bevraging bij de clubs starten om te weten te komen met welke extra moeilijkheden ze te maken hebben gekregen door de pandemie. Op basis van de resultaten zal de VSF extra gratis structurele opleidingen en begeleidingstrajecten aanbieden voor de clubs en hun medewerkers.

Alle info vindt u op herlaadjouwsportclub.be